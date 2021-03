Hausärzte sollen ab April impfen

09.03.2021 ( vor 2 Tagen )

Die Corona- Impfungen in Deutschland sollen noch in diesem Monat an Fahrt aufnehmen. Ab April dann wollen Bund und Länder auch in Arztpraxen impfen lassen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung stehen dafür 75.0000 Praxen bereit.