gυммιρυηкт 🇪🇺 Typisch USA, am Ende gehen Sie als Gewinner raus. Du kannst ja über die Vereinigten Staaten viel meckern, aber am E… https://t.co/qk877HRq2C vor 52 Sekunden masudkarim মাসুদকরিম Wirtschaftsaufschwung dank Impferfolgen: America Feels Great Again https://t.co/PVrVLWmIdE via @spiegelonline vor 19 Minuten DrSebS Leider wahr, @derspiegel! Resultat der mangelnden Kompetenz (ggf. auch intellektueller Kapazität?) bei @jensspahn u… https://t.co/38rwgs4c2k vor 34 Minuten Alexander vs #Impfdebakel #Impfdesaster Das Trödel-Impfen in der EU gefährdet nicht nur Menschenleben, sondern mittlerweile auch… https://t.co/pfkh4DJj9e vor 2 Stunden Christian Haeser Wirtschaftsaufschwung dank Impferfolgen: America Feels Great Again https://t.co/N0M24YkHNe via @derspiegel vor 2 Stunden Chiara G.🇪🇺 RT @derspiegel: Mehr Tempo beim Impfen und ein fast zwei Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket: Mit Macht kehren die USA in die Rolle a… vor 2 Stunden