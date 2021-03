10.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Auch im kommenden Sommer werden die großen Musikfestivals in Deutschland und in der Auch im kommenden Sommer werden die großen Musikfestivals in Deutschland und in der Schweiz wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Sieben Open-Air-Veranstaltungen wurden auf einen Schlag abgesagt. 👓 Vollständige Meldung