Neue Studie zu Corona-Variante: Wie gefährlich ist die Mutation B.1.1.7?

In den sozialen Medien wird aktuell keine App mehr gefeiert: Die Rede ist von Wombo AI. Die App lässt bekannte Persönlichkeiten plötzlich als Musiker...

In Hessen ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen erneut gestiegen. Die Inzidenz stieg von 72, 8 am Vortag auf 75, 9, wie aus...

SOUTHPORT, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Lediglich die Hälfte (51 %) der Arbeitnehmer in den USA gibt an, dass es ihnen nicht unangenehm war, während der Pandemie...

Neue Studie: Kinder sehen pro Tag 15 Werbungen für ungesundes Essen - Kinderärzte, Wissenschaftler und AOK fordern Verbot von Kindermarketing für Dickmacher AOK-Bundesverband: Berlin (ots) - Ein mediennutzendes Kind sieht in Deutschland durchschnittlich pro Tag 15,48 Werbespots oder -anzeigen für ungesunde...

Presseportal vor 6 Tagen - Pressemitteilungen