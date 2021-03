12.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Die AfD sei gewerkschaftsfeindlich eingestellt und entziehe sich der solidarischen Basis unserer Gesellschaft, so die Gewerkschaft der Polizei. Sie will deshalb keine Mitglieder der Partei in den eigenen Reihen haben. 👓 Vollständige Meldung