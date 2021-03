15.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Viele Italiener hatten fürs Frühjahr auf Licht am Ende des Tunnels gehofft - doch die Zahlen steigen und große Viele Italiener hatten fürs Frühjahr auf Licht am Ende des Tunnels gehofft - doch die Zahlen steigen und große Teile des Landes sind ab heute erneut im Lockdown. Beim Impfen will Rom nun aufs Tempo drücken. Von Jörg Seisselberg. 👓 Vollständige Meldung