15.03.2021 ( vor 6 Stunden )



Wie passt sich unser Gehirn an, wenn jegliches Gefühl für die Zeit verloren geht? Das testen Freiwillige gerade bei einem Projekt in Frankreich. Inspiriert wurde es durch die Erfahrung des Wie passt sich unser Gehirn an, wenn jegliches Gefühl für die Zeit verloren geht? Das testen Freiwillige gerade bei einem Projekt in Frankreich. Inspiriert wurde es durch die Erfahrung des Corona -Lockdowns. 👓 Vollständige Meldung