15.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Pirmasens in der Pfalz hat eine Pirmasens in der Pfalz hat eine Inzidenz weit über 100, will die Notbremse aber nur teils umsetzen. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) erklärt, warum er den Automatismus für verfehlt hält – und welche anderen Faktoren er abseits der Inzidenz berücksichtigt. 👓 Vollständige Meldung