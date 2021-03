16.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Er stach mehrmals mit dem Messer auf sie ein: In Bayern wurde ein 29 Jahre alter Mann wegen Mordes an seiner Freundin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er stach mehrmals mit dem Messer auf sie ein: In Bayern wurde ein 29 Jahre alter Mann wegen Mordes an seiner Freundin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 👓 Vollständige Meldung