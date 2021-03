Fraxis #StayAtHome #BLM RT @EinAugenschmaus: Ich bin so müde. So müde wegen haufenweiser falscher politischen Entscheidungen, die diese Pandemie deutlich schwerer… vor 4 Minuten Schnauziie RT @EinAugenschmaus: Ich bin so müde. So müde wegen haufenweiser falscher politischen Entscheidungen, die diese Pandemie deutlich schwerer… vor 5 Minuten Alina RT @SrUnbequem: Können wir jetzt bitte darüber reden das wir NICHT alles ohne Sinn und Verstand weiter öffnen? Aber fliegt ruhig in den… vor 49 Minuten Cityreport24 Pandemie: Kitas und Schulen: Wo sie jetzt schon wieder schließen https://t.co/6j9sk4h3Eg https://t.co/fmxPTRpPpG vor 1 Stunde Ma Rimba RT @EinAugenschmaus: Ich bin so müde. So müde wegen haufenweiser falscher politischen Entscheidungen, die diese Pandemie deutlich schwerer… vor 2 Stunden Jill⚡️ RT @SrUnbequem: Können wir jetzt bitte darüber reden das wir NICHT alles ohne Sinn und Verstand weiter öffnen? Aber fliegt ruhig in den… vor 6 Stunden