Reisefreiheit in Europa: EU macht beim Impfausweis Tempo – schliesst sich die Schweiz an?

Der «grüne Impfnachweis» der EU soll am 1. Juni bereit sein. Ueli Maurer sagt: ohne Pass keine Bewegungsfreiheit. So ist der aktuelle Stand in der Schweiz.

Basler Zeitung vor 6 Stunden - Welt