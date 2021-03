Hannelore Peti RT @berlinerzeitung: Niemand verstehe, dass in der EU nicht genug Impfstoff vorhanden sei, aber Vakzine aus Europa exportiert würden. https… vor 4 Tagen Jan Lauwers RT @berlinerzeitung: Niemand verstehe, dass in der EU nicht genug Impfstoff vorhanden sei, aber Vakzine aus Europa exportiert würden. https… vor 4 Tagen Micha Gier RT @berlinerzeitung: Niemand verstehe, dass in der EU nicht genug Impfstoff vorhanden sei, aber Vakzine aus Europa exportiert würden. https… vor 4 Tagen S. Reichenbach RT @focusonline: Medienbericht: Impfstoff-Hammer für Deutschland: Zulassung soll schon am 23. Dezember erteilt werden https://t.co/3bwEM5kL… vor 4 Tagen Melanie RT @berlinerzeitung: Niemand verstehe, dass in der EU nicht genug Impfstoff vorhanden sei, aber Vakzine aus Europa exportiert würden. https… vor 4 Tagen anne marie RT @BR24: Die Ministerpräsidenten fordern eine Ausweitung der Impfstoffproduktion in Deutschland. Sie machen sich zudem mit Kommissionspräs… vor 4 Tagen