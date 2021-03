18.03.2021 ( vor 7 Stunden )



Bis zu sechs Euro pro Maske zahlte der Staat an Apotheken , die FFP2-Masken an Risikogruppen verteilten – bei einem Großhandelspreis von rund 1,22 Euro. Der Apotheker-Dachverband weist Kritik zurück. 👓 Vollständige Meldung