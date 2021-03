18.03.2021 ( vor 1 Woche )



Der Kölner Erzbischof Woelki sieht durch das Missbrauchsgutachten neue Herausforderungen auf sich zukommen. In Sachen Glaubwürdigkeit sei das Gutachten eine Basis, auf der man aufbauen könne, sagte er in den tagesthemen. Der Kölner Erzbischof Woelki sieht durch das Missbrauchsgutachten neue Herausforderungen auf sich zukommen. In Sachen Glaubwürdigkeit sei das Gutachten eine Basis, auf der man aufbauen könne, sagte er in den tagesthemen. 👓 Vollständige Meldung