Quelle: DW (Deutsch) - vor 3 Tagen



Tourismus in Spanien: Benidorm wird zur Geisterstadt 04:20 In Spanien ebbt die dritte Corona-Welle langsam ab, aber die Situation für die Tourismusbranche bleibt katastrophal. Rund 83 Milliarden Euro hat sie seit Beginn der Pandemie verloren. Der Badeort Benidorm hat sich in eine Geisterstadt verwandelt.