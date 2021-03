Quelle: DPA - vor 5 Stunden



Abgebrochener Eisberg: Blick frei auf Leben am Meeresboden 01:04 Bremerhaven, 19.03.21: Auf dem Meeresboden unterhalb eines frisch abgebrochenen Eisbergs in der Antarktis haben Forschende eine überraschend große Lebensvielfalt entdeckt. Erste Foto- und Filmaufnahmen hätten ein artenreiches Ökosystem in einer Region gezeigt, die für Jahrzehnte von Eis...