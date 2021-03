20.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Vor laufender Kamera zu stürzen ist in den Kategorien politischer PR ein Alptraum. Immer wieder war schon im Wahlkampf über Joe Bidens Fitnesszustand spekuliert worden, nun heizt ein Vorfall in Washington die Diskussion erneut an. Vor laufender Kamera zu stürzen ist in den Kategorien politischer PR ein Alptraum. Immer wieder war schon im Wahlkampf über Joe Bidens Fitnesszustand spekuliert worden, nun heizt ein Vorfall in Washington die Diskussion erneut an. 👓 Vollständige Meldung