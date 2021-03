Auch in Deutschland wird am Montag über die Coronavirus-Situation beraten – am Sonntag sind die Zeichen auf Verlängerung der Maßnahmen gestanden. Zuerst...

Wer hört noch auf Angela Merkel? Das Kanzleramt will den Lockdown bis in den April verlängern. So steht es in einer Beschlussvorlage für den Bund-Länder-Gipfel am Montag. Werden die...

Deutsche Welle vor 1 Tag - Top