Ein ganz neues Gesicht im Rateteam: Joko "Nicht der Monstronaut" Winterscheidt rätselt im "The Masked Singer"-Finale ProSieben: Unterföhring (ots) - Joko Winterscheidt ist nicht der Monstronaut. Aber Joko Winterscheidt ist Rategast im großen Finale von "The Masked Singer" am...

Presseportal vor 21 Stunden - Pressemitteilungen