Der neue Lamborghini Huracán STO in Madrid 03:13 Mit seinem V10-Saugmotor mit 640 PS (470 kW) Leistung und 565 Nm bei 6.500 U/min bietet der heckgetriebene Huracán STO eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 3,0 Sekunden, 0-200 km/h in 9,0 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h. Sein Herz schlägt mit der Kraft und den Emotionen eines...