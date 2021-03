U21-Europameisterschaft - Kaltstart gegen "Unbekannte" Ungarn: U21 will Auftaktsieg Szekesfehervar (dpa) - Nach einer kurzen Vorbereitung sind Deutschlands U21-Fußballer bereit für den EM-Start. Nach nur drei gemeinsamen Trainingseinheiten im...

t-online.de vor 3 Stunden - Deutschland





EU kündigt Sanktionen gegen elf Personen in Myanmar an Mit äußerster Brutalität geht das Militär in Myanmar gegen Demonstranten vor. Die EU will nicht weiter tatenlos zusehen, sperrt Konten und verhängt...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland