Regierungserklärung wegen Sonder-MPK erst am Nachmittag Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) um 11.00 Uhr kurzfristig erneut mit...

t-online.de vor 4 Stunden - Deutschland