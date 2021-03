Eine Studie bescheinigt dem Vakzin Sputnik V eine hohe Wirksamkeit. In 56 Ländern ist der Stoff bereits zugelassen. Doch wie steht es um die Impffortschritte im...

Für Russlands Präsidenten Wladimir Putin ist der in seinem Land entwickelte Corona-Impfstoff der beste. Mittlerweile ist Sputnik V in 56 Ländern zugelassen,...

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft gerade den russischen Coronavirus-Impfstoff Sputnik V. In Russland, aber auch etwa in Ungarn und der Slowakei...

Wie gut ist die deutsche Wirtschaft vor Spionage und Datendiebstahl geschützt? Eine Frage, die sich in der Corona-Pandemie auf neue Weise stellt. Unternehmen...

Frauenrechte in der Türkei: Der Imam weiss, was gut ist für die Frau Mehmet Boynukalin ist der Imam der Hagia Sophia in Istanbul und ein überzeugter Frauenverächter. Er bejubelt den Entscheid, aus der Konvention zum Schutz der...

Basler Zeitung vor 3 Tagen - Top