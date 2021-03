Dieter Steffmann Britney Spears will neuen dauerhaften Vormund https://t.co/fKXoOwOGnc vor 2 Stunden Anina 🦓 RT @derspiegel: Britney Spears will ihren Vater als Vormund loswerden. Die Sängerin hat nun offenbar bei Gericht beantragt, die übergangswe… vor 2 Stunden Pop a 911 🚑📞 RT @derspiegel: Britney Spears will ihren Vater als Vormund loswerden. Die Sängerin hat nun offenbar bei Gericht beantragt, die übergangswe… vor 2 Stunden Selma Zoronjić RT @derspiegel: Britney Spears will ihren Vater als Vormund loswerden. Die Sängerin hat nun offenbar bei Gericht beantragt, die übergangswe… vor 3 Stunden 🆁🅰🅻🅵 😷💉🧜🏻‍♂️ RT @derspiegel: Britney Spears will ihren Vater als Vormund loswerden. Die Sängerin hat nun offenbar bei Gericht beantragt, die übergangswe… vor 3 Stunden DER SPIEGEL Britney Spears will ihren Vater als Vormund loswerden. Die Sängerin hat nun offenbar bei Gericht beantragt, die übe… https://t.co/MdalIJ5Mr4 vor 3 Stunden