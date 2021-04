Astrid Petermann In der Jury einer deutschen Castingshow wurde Dieter Bohlen durch Thomas Gottschalk ersetzt. Dazu das Kind: konnten… https://t.co/0JcVln2y4I vor 4 Tagen Marcel Britschgi #dsds Was Dieter über das Jury-Urteil von Gottschalk denkt https://t.co/VKRNh6HrIy vor 5 Tagen theMAZASEK RT @25_miami: mal was zum Lachen 😂😂 https://t.co/DvB91NJnqt vor 5 Tagen tz Turbulente Tage bei #DSDS: Thomas #Gottschalk ersetzt Dieter Bohlen in der Jury. Und hat keine Lust auf Altengleis.… https://t.co/HCX7aMYMKK vor 5 Tagen tz Turbulente Tage bei #DSDS - Thomas #Gottschalk ersetzt Dieter #Bohlen in der Jury. Und hat keine Lust auf Altenglei… https://t.co/14Hul3sENj vor 5 Tagen 24hamburg.de DSDS: Thomas Gottschalk ersetzt Dieter Bohlen in den Live-Shows https://t.co/MzheIkGk5W vor 5 Tagen