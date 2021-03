25.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Zwei große Städte in Brandenburg wollen mit einem Modellprojekt aus dem Zwei große Städte in Brandenburg wollen mit einem Modellprojekt aus dem Lockdown . Potsdam startet am Samstag erste Öffnungsschritte. Cottbus will unter anderem mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten. 👓 Vollständige Meldung