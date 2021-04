„Man muss das Leben umkrempeln, um die Persönlichkeit zu verändern“

26.03.2021 ( vor 1 Woche )



Die Persönlichkeit wird am Anfang seines Lebens geprägt und ändert sich dann kaum noch? Die Psychologin Jule Specht hat herausgefunden: Mit 60 sind Menschen so wandelbar wie mit 20. Man kann sich auch aktiv verändern.