"Anne Will": Damit droht Angela Merkel den Bundesländern 01:50 In der Talkshow "Anne Will" beklagte Angela Merkel den mangelnden Einsatz der Bundesländer im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sie kündigte deshalb einschneidende Maßnahmen an.