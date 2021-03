New York plant Cannabis-Legalisierung - als Anti-Rassismus-Maßnahme

Fordern "drastische" Maßnahmen: Ökonomen: Klimawandel wird Billionen kosten Die New York University befragt 700 Ökonomen zum Klimawandel und von denen sagt die Mehrheit: Die Folgen erhöhter Treibhausgasemissionen werden mehr kosten als...

n-tv.de vor 3 Stunden - Wirtschaft





New York hat mehr Skiberge als alle anderen US-Staaten Nicht nur in Colorado kann man gut wedeln, auch New York State ist mit seinen Pisten für Skifahrer attraktiv. Zweimal fanden hier schon Olympische Winterspiele...

Welt Online vor 9 Stunden - Top





Marihuana als Genussmittel: Legales Kiffen in New York bald erlaubt Die Aussicht auf Tausende neue Jobs und hohe Einnahmen für den Fiskus könnten New York mit seinen knapp 20 Millionen Einwohnern – und der gleichnamigen...

Basler Zeitung vor 1 Tag - Top



NFT-Hype: Journalist versteigert Artikel für 563.000 Dollar Der Verkauf einer Kolumne in der »New York Times« als sogenanntes NFT ist eines von vielen Experimenten mit der Blockchain-Technik. Gleichzeitig werden deren...

Spiegel vor 4 Tagen - Top