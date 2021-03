30.03.2021 ( vor 12 Stunden )



Angesichts der Missbrauchsfälle in der katholischen Angesichts der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche will die FDP-Jugend das Verhältnis von Staat und Religion vollständig neu regeln . Kirchensteuern, das Arbeitsverbot an Feiertagen sowie konfessioneller Religionsunterricht sollen abgeschafft werden. 👓 Vollständige Meldung