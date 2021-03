Mindfather RT @HeikoTeggatz: AstraZeneca: Neuer Name für Impfstoff – wie er jetzt heißt und warum ... https://t.co/FxNUQtwy6f Was für eine Aufregung!… vor 11 Minuten 🇩🇪Fiby ❌🇩🇪 RT @BILD: Von der EMA genehmigt - Neuer Name für AstraZeneca-Impfstoff https://t.co/ETJ2SHKz15 vor 11 Minuten Heiko Teggatz AstraZeneca: Neuer Name für Impfstoff – wie er jetzt heißt und warum ... https://t.co/FxNUQtwy6f Was für eine Aufre… https://t.co/1TEueGRzD7 vor 12 Minuten NaNuNaNa @rammerrudolf Hält man uns jetzt tatsächlich für blöd? Neuer Name ergibt keinen besseren Impfstoff und sicher keine… https://t.co/ICFbksVNBe vor 19 Minuten Stéphanie RT @ZDFheute: Neuer Name für Impfstoff: Warum Astrazeneca jetzt Vaxzevria heißt https://t.co/cYBqSzPX1n vor 26 Minuten Dirk NITHACK RT @BILD: Von der EMA genehmigt - Neuer Name für AstraZeneca-Impfstoff https://t.co/ETJ2SHKz15 vor 29 Minuten