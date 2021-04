Quelle: DPA - vor 7 Stunden



RKI: Britische Corona-Variante bei fast 90 Prozent 00:45 Berlin, 01.04.21: Die zuerst in Großbritannien entdeckte, sehr ansteckende Corona-Variante B.1.1.7 breitet sich rasch in Deutschland aus. Inzwischen hat sie einen Anteil von 88 Prozent erreicht. Das berichtete das Robert Koch-Institut am Mittwochabend mit Verweis auf Tests der vergangenen Woche. ...