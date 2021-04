02.04.2021 ( vor 4 Stunden )



In Taiwan sind bei einem Zugunglück offenbar viele Menschen gestorben. Ein Expresszug war mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen. Es ist das schwerste Zugunglück in Taiwan seit Jahrzehnten.