Gill RT @SZ: Aktuelle Meldungen zur Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Union: CSU-Spitze spricht sich für Söder aus https://t.co/Wqy… vor 3 Minuten ntv Nachrichten + CSU-Präsidium spricht sich einstimmig für Söder aus https://t.co/4dW5VfFAp9 vor 4 Minuten Chrima RT @SZ: Aktuelle Meldungen zur Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Union: CSU-Spitze spricht sich für Söder aus https://t.co/Wqy… vor 4 Minuten Limesaarena 😷 CSU-Präsidium spricht sich einstimmig für Söder aus. Das CDU-Präsidium ist eindeutig für Laschet. Und nun? Wie lang… https://t.co/i4lLmAa3Nl vor 4 Minuten Süddeutsche Zeitung Aktuelle Meldungen zur Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Union: CSU-Spitze spricht sich für Söder aus https://t.co/Wqy8yNKN50 vor 5 Minuten SZ Top-News Aktuelle Meldungen zur Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Union: CSU-Spitze spricht sich für Söder aus https://t.co/uWLNUlsAzp vor 5 Minuten