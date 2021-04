General Markus Wolf #Westdeutschland hat sich viel von unserer Republik abgeguckt. Bei uns hieß es: "Du bist doch für den Frieden?", he… https://t.co/Xh1badjcIe vor 31 Sekunden Heinzel 😂LOL! Ratlosigkeit in den Behörden wegen anstandsbefreiten #Querfaschisten, denen es nicht um #Corona, sondern um… https://t.co/GpbgDbPtz6 vor 46 Sekunden Valdet Beqiraj »Querdenker«-Kundgebung in Stuttgart: Alle sind empört, niemand ist verantwortlich https://t.co/TVrPLlJoTr via @derspiegel vor 6 Minuten Andreas Esch Auf den Punkt: "Alle sind empört, niemand ist verantwortlich" So funktioniert unser Land heute: Niemand ist veran… https://t.co/o31NYRUS3k vor 8 Minuten ◻️🟥◻️Equality🌈GER🇩🇪Europe🇪🇺Geopolitic🌍 RT @SPIEGEL_alles: Stuttgart: »Querdenker«-Demo - alle empört, aber niemand verantwortlich? https://t.co/w54kAICylh vor 10 Minuten Mathias Pohl #visionZero DPolG Chef Bawü fordert Hufeisen bei der Polizei "Es dürfe dabei auch keine Rolle spielen, »ob es sich um Querdenke… https://t.co/1JEGmnfPiy vor 11 Minuten