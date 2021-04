04.04.2021 ( vor 5 Tagen )



Enise Lauterbach war Chefärztin, dann gab sie entnervt auf: zu viel Bürokratie, Pedanterie in der Medizin. Sie sagt: Deutschland könnte in der Corona-Pandemie viel besser sein, macht aber wieder alte Fehler.