Loay_Mudhoon RT @NordhausenFrank: Nach Kritik an Wasserstraßen-Projekt: Türkei nimmt zehn pensionierte Admirale fest https://t.co/ICUciIIvVj via @derspi… vor 32 Sekunden Middle-East Oriental Nach Kritik an Erdogans Wasserstraßen-Projekt. Kritik an seinem Milliarden-Projekt sieht Erdogan als Verbrechen geg… https://t.co/sf1ApgftOg vor 6 Minuten Tobias Huch RT @NordhausenFrank: Nach Kritik an Wasserstraßen-Projekt: Türkei nimmt zehn pensionierte Admirale fest https://t.co/ICUciIIvVj via @derspi… vor 7 Minuten TRinDE RT @erenguevercin: #Türkei Du kontrollierst den ganzen Staatsapparat, die Justiz ist zu deinen Diensten, rechtsextreme mafiöse Strukturen s… vor 8 Minuten Dieter Nach Kritik an Wasserstraßen-Projekt: Türkei nimmt zehn pensionierte Admirale fest https://t.co/ARyrualAR2 via @derspiegel vor 16 Minuten Eren Güvercin #Türkei Du kontrollierst den ganzen Staatsapparat, die Justiz ist zu deinen Diensten, rechtsextreme mafiöse Struktu… https://t.co/v9orDakwoJ vor 17 Minuten