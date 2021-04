Indien meldet erstmals mehr als 100.00 Neuinfektionen pro Tag Nach einer Phase relativer Entspannung steigen die Corona-Neuinfektionen in vielen asiatischen Ländern wieder an. Auch China meldet die höchste Zahl an...

Deutsche Welle vor 8 Stunden - Top





Mehr als 100.000 neue Fälle: Indien meldet Infektionshöchstzahlen In Indien leben viele Menschen schon wieder so, als gebe es keine Pandemie mehr. Doch nun sind die steigenden Infektionszahlen unübersehbar. Erstmals sind es an...

n-tv.de vor 8 Stunden - Welt





Indien: Mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag Indien hat bei den Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht: Erstmals wurden an einem Tag mehr als 100.000 neue Fälle erfasst. Besonders...

tagesschau.de vor 8 Stunden - Top



Pandemie - Indien: Erstmals mehr als 100.000 Corona-Fälle an einem Tag Neu Delhi (dpa) - In Indien sind erstmals an einem Tag mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden. Das geht aus Zahlen des indischen...

t-online.de vor 11 Stunden - Welt





Pandemie: Indien: Erstmals mehr als 100.000 Corona-Fälle an einem Tag Trotz eines alarmierenden Anstiegs an Infektionen leben viele Inder so, als gebe es keine Pandemie mehr. Die Impfkampagne der Regierung stockt - Schuld ist auch...

Berliner Morgenpost vor 11 Stunden - Politik



Pandemie: Indien: Erstmals mehr als 100.000 Corona-Fälle an einem Tag

ZEIT Online vor 11 Stunden - Top