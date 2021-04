Die Auslastung der Intensivbetten in Berlin ist am Freitag weiter unter der kritischen Marke von 25 Prozent geblieben. Mit 23, 8 Prozent lag die Auslastung um 0,...

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Daran ändern auch die Feiertage nichts. Auch die bundesweite...

Die Wocheninzidenz in Sachsen geht weiter langsam zurück. Die Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Ostersonntag wies 184, 9 Neuinfektionen pro 100 000...