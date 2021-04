10.04.2021 ( vor 5 Stunden )



Beim AfD-Parteitag in Dresden soll es nicht nur um Personen, sondern auch um Inhalte gehen. Die Partei will ihr Wahlprogramm verabschieden. Es ist 73 Seiten dick - was steht drin? Von Kai Küstner. Beim AfD-Parteitag in Dresden soll es nicht nur um Personen, sondern auch um Inhalte gehen. Die Partei will ihr Wahlprogramm verabschieden. Es ist 73 Seiten dick - was steht drin? Von Kai Küstner. 👓 Vollständige Meldung