Der Pomy Back to the roots, würde ich sagen. Der Schachzug war übrigens arm sich zur EU zu bekennen, um sich weitere Wähler… https://t.co/fuU7PE7TF6 vor 1 Minute Günter Lehanka Parteiprogramm: AfD-Parteitag fordert Austritt Deutschlands aus der EU https://t.co/Ke9wa2ARGm via @derspiegel vor 4 Minuten GermanBismarck Endlich...👍🏻👏🏻💙💙💙 https://t.co/sZk2bGKiTg vor 10 Minuten Deuppi RT @derspiegel: Die AfD spricht sich in ihrem Programm für die Bundestagswahl für einen Austritt aus der Europäischen Union aus. Parteichef… vor 14 Minuten IM Pickelpionier RT @geheimgelehrter: Die rechtsextremistische sog. „AfD“ spricht sich in ihrem Programm für die Bundestagswahl für einen Austritt aus der E… vor 23 Minuten Christian Kattner 🖤 RT @MarkusFerber: Was heißt das jetzt im ⁦@EPinDeutschland⁩? AfD und Lega sind in einer Fraktion, AfD will raus aus EU, Lega ist unter Drag… vor 23 Minuten