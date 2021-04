Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Söder oder Laschet - Regelt die CDU/CSU die Machtfrage am Sonntag? 09:20 Kommt am Sonntag der Showdown bei der CDU? Der Politikexperte Erik Flügge zu seiner Wut über Armin Laschet, den Erfolgen von Markus Söder und der aktuellen politischen Lage in der Pandemie.