51 Gegentore in 44 Spielen - "Turnt viel woanders rum": Ex-Profi Babbel nimmt Bayerns Kimmich in die Pflicht Ex-Profi Markus Babbel gibt Joshua Kimmich eine Mitschuld an Bayerns Gegentorflut in der aktuellen Saison. Satte 51 Treffer kassiert die Mannschaft von Hansi...

Focus Online vor 3 Stunden - Sport