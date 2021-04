Ruhe+Sturm Aerosolforschende warnen vor symbolischen Corona-Maßnahmen.. Es ist gut wenn nach und nach ,lang bekannte Fakten ei… https://t.co/RgwtZOzms7 vor 1 Stunde Robiwan90 Aerosolforschende warnen vor symbolischen Corona-Maßnahmen https://t.co/9w1VqhrESy via @zeitonline vor 3 Stunden Andreas Kowarschik @JoSteiniger Wie wärs mal mit auf Leute mit Ahnung hören und Kitas, Schulen, Betriebe dicht machen, Sie Supersportl… https://t.co/w7vBcdCsys vor 4 Stunden Dirk NITHACK RT @ossi47051: Aerosolforschende warnen vor symbolischen Corona-Maßnahmen https://t.co/gNwCVJOfPW via @zeitonline Darüber werden sich die… vor 6 Stunden heavenbuttandyarn Aerosolforschende warnen vor symbolischen Corona-Maßnahmen https://t.co/0dgHFTWU0s via @zeitonline vor 6 Stunden G.-Chr. Heintges #SystemChangeNotClimateChange🦊❤️ Aerosolforschende warnen vor symbolischen Corona-Maßnahmen https://t.co/1KHS6ea0Rd via @zeitonline vor 6 Stunden