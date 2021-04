13.04.2021 ( vor 4 Stunden )



Noch heute will die Bundesregierung eine Testpflicht in Unternehmen beschließen. Finanzminister Scholz sagt: Zahlen müssen das die Firmen selbst. Das ist nicht der einzige Grund, warum sich die Arbeitgeber sperren. Noch heute will die Bundesregierung eine Testpflicht in Unternehmen beschließen. Finanzminister Scholz sagt: Zahlen müssen das die Firmen selbst. Das ist nicht der einzige Grund, warum sich die Arbeitgeber sperren. 👓 Vollständige Meldung