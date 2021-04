13.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Seit der Havarie des AKW Fukushima haben sich mehr als eine Millionen Tonnen verstrahltes Wasser in Tanks gesammelt. Japans Regierung will es nun behandeln und über Jahrzehnte ins Meer pumpen. Bürger sind entsetzt. Seit der Havarie des AKW Fukushima haben sich mehr als eine Millionen Tonnen verstrahltes Wasser in Tanks gesammelt. Japans Regierung will es nun behandeln und über Jahrzehnte ins Meer pumpen. Bürger sind entsetzt. 👓 Vollständige Meldung