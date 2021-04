Trauerfeier: Beisetzung von Prinz Philip - So planen die TV-Sender

klatsch-tratsch.de Beisetzung von Prinz Philip - So planen die TV-Sender #Monarchie #PrinzPhilip #Trauerfeier https://t.co/31DQ4urSpQ vor 5 Stunden t-online Kommenden Samstag findet die Beisetzung von #PrinzPhilip statt. Für die Trauerfeier ist #PrinzHarry am Wochenende v… https://t.co/kLbjTnDvme vor 10 Stunden RND Die Trauerfeier für Prinz Philip findet am Samstag auf Schloss Windsor statt. Wegen der Corona-Maßnahmen sind nur 3… https://t.co/Or4wYsallD vor 1 Tag THE BRITISH SHOP Jetzt steht fest, dass RTL die Trauerfeier für Prinz Philip am 17. April live übertragen wird. Weitere Informatione… https://t.co/sXpLIyfUzC vor 1 Tag Eßlinger Zeitung Anlässlich der Beisetzung von Prinz Philip kommt es nun wohl zum Wiedersehen von Harry mit der royalen Familie. Gel… https://t.co/hZad0e64MW vor 1 Tag Frankfurter Kranz RT @fr: Am 17. April wird in Windsor der verstorbene Ehemann von Königin Elisabeth II beigesetzt. An der Trauerfeier werden auch seine Enke… vor 2 Tagen