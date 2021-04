Die Hersteller Biontech und Pfizer wollen bis Ende Juni zusätzlich 50 Millionen Dosen CoV-Impfstoff an die EU-Staaten liefern. Das teilte EU-Kommissionschefin...

+++ Corona-Update +++: EU-Kommission: Weitere 50 Millionen Biontech-Impfdosen bis Ende Juni Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer wird in der EU am häufigsten gespritzt. Nun kündigt Brüssel eine weitere vorgezogene Lieferung an. Das könnte...

wiwo.de vor 7 Stunden - Politik