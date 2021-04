Cityreport24 Hertha BSC: Hertha und die Torhüter: Auf der Suche nach neuem Rückhalt https://t.co/SRDYljvXta https://t.co/kvQg70bmbI vor 5 Stunden Markus Hesselmann RT @TspSport: In Kürze endet für Rune Jarstein die zweiwöchige Corona-Quarantäne. Doch die Covid-Erkrankung war bei dem Torhüter von @Herth… vor 1 Tag Tagesspiegel Leute Sport RT @TspSport: In Kürze endet für Rune Jarstein die zweiwöchige Corona-Quarantäne. Doch die Covid-Erkrankung war bei dem Torhüter von @Herth… vor 1 Tag Tagesspiegel Sport In Kürze endet für Rune Jarstein die zweiwöchige Corona-Quarantäne. Doch die Covid-Erkrankung war bei dem Torhüter… https://t.co/eTOQXCugq0 vor 1 Tag Brazil @ben_brechtken „ Erst in dieser Woche hat Hertha BSC seinen Torwarttrainer Zsolt Petry freigestellt, er hatte in ei… https://t.co/k9ph7bRlsa vor 2 Tagen BERLINER KURIER Vor dem Gladbach-Spiel brennt es bei den Blau-Weißen im Torhüter-Team um Rune Jarstein und Alex Schwolow. Als Nachf… https://t.co/vxCLe3HNoq vor 1 Woche