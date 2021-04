Manchester City viel zu stark: Cans Hand und Fodens Fuß rauben Dortmunds "Weltsensation" In der Anfangsphase sieht es danach, als könnte Borussia Dortmund das Halbfinale der Champions League doch noch erreichen. Ein folgenschwerer Patzer und ein...

n-tv.de vor 3 Stunden - Welt





BVB – Manchester City live in TV & Stream: So sehen Sie das CL-Viertelfinale Borussia Dortmund erwartet Manchester City zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League und hat noch alle Möglichkeiten, weiterzukommen. t-online sagt...

t-online.de vor 5 Stunden - Sport